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Грицак заявив, що СБ нарешті затримала вбивцю Хараберюша

Грицак заявив, що СБ нарешті затримала вбивцю Хараберюша
Незважаючи на гучну критику на адресу спецслужб, яка здіймається щоразу, коли відбувається якийсь гучний терористичний акт, Служба безпеки показує непогані результати роботи, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «РБК-Україна».

Так, сьогодні, тридцять першого жовтня 2017 року, в ході брифінгу для представників преси, очільник СБ України Василь Грицак повідомив, що було затримано підозрювану у вбивстві полковника Олександра Хараберюша. Ггрицак переконує, що злочин нарешті було розкрито. Обвинувачена, яка ймовірно підклала вибухівку під автомобіль загиблого, входить до так званого «Центру спецоперацій», який функціонує під егідою «Міністерства державної безпеки ДНР». Зрозуміло, що в реальності цей центр координується спецслужбами Російської Федерації.

Грицак розкрив деталі операції: на контрольовану територію підозрювану виманили обіцянками видати біометричний паспорт. В Одесі було проведено затримання і пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті двісті п’ятдесят восьмої КК України (терористичний акт). Зауважимо, що Хараберюш загинув тридцять першого березня поточного року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля.
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