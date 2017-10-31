У «Батькивщины» впервые за долгие годы появился достойный конкурент

Партия «Батькивщина» начала говорить о «тотальных фальсификациях» и чуть ли не об «украденной победе», спустя несколько часов со старта выборов, когда официальных результатов еще нет, но анализ предварительных итогов от разных партий и общественных организаций позволяет говорить о тенденциях. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметила украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, партии сложно признать, что конкретные проекты в сфере децентрализации, а именно на этом делала акцент партия БПП и ее кандидаты, более востребованы на местном уровне, чем концентрация на критике личностей из власти и перенос парламентской риторики «Батькивщины» на местный уровень. Но вот услышать от тех, кому близка позиция «Батькивщины», что и результат «Аграрной партии», получившей третье место на выборах, не очень значимый, - несколько странно.
Политолог отмечает, что, по всей видимости, оппозицию раздражает то, что появляются партии, которые не вписываются в действующий формат политической конкуренции, и в перспективе могут занять нишу реальной альтернативы к позиции парламентских партий, вытесняя, тем самым оппозицию на маргинес. И для непарламенсткой партии результат, который получила «Аграрная партия», согласно предварительным данным, действительно очень хороший. Тем более, что за три года децентрализации партия активно работает не только в сельской местности, но и в городах. За эти три года состоялось восемь избирательных кампаний, и по общему количеству выдвинутых за это время кандидатов в городские советы объединенных общин «Аграрная партия» занимает 4 место, уступая лишь трем парламентским партиям.