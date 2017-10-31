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Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза

Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза
Как сообщает replyua.net, в январе-сентябре Международный инвестиционный банк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Различные СМИ сообщают, что президент Петр Порошенко косвенно владеет 60% акций банка. По словам украинского политтехнолога Виктора Уколова, такая информация трудно воспринимается в стране, которая снова заболела вирус коммунизма.

Политтехнолог отмечает, что рост доходов банка: это свидетельство восстановления экономики, ведь банк зарабатывает на переводе денег и депозитов клиентов. Если в банке выросла прибыль, значит увеличилось количество переводов и депозитов. Если банк показал большую прибыль – значит банк заплатит большие налоги. Это честная и прозрачная позиция, которая, конечно же вызывать ярость у прежних владельцев ПриватБанка, которые вместо уплаты налогов на прибыль – вывели прибыль через кредиты связанным предприятиям, то есть заплатили себе.

Виктор уколов отмечает, доходы банка считают по результатам финансового года, потому что за следующие два месяца прибыль может еще значительно похудеть, но политически «укусить» надо именно сейчас. Президент действительно не занимается собственным бизнесом, потому что отдал его в управление. Иначе его банк имел особые условия и контракты с государством, а этого нет.
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