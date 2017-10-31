На баланс ВВС Украины поступила партия военной техники

Как сообщает replyua.net, в распоряжение Воздушных сил Украины была передана партия отремонтированной и модернизованной на украинских заводах военной техники. В частности, на баланс ВВС ВСУ поступили три модернизованных самолета, в том числе два истребителя Су-27, МиГ-29, а также штурмовик Су-25. Кроме того украинские воздушные силы получили четыре зенитно-ракетных комплекса С-300 ПС.
В свою очередь главный инженер авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Петр Скоренький заявил: «Самолеты, которые мы получили, уже в авиационных бригадах. В ближайшее время они встанут на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Военная техника поступила в авиационные бригады, которые дислоцируются вблизи Василькова, Николаева и Миргорода. В общей степени самолеты модернизируют уже не первый год. Для этого власти страны выделяют немалые денежные средства. Ежегодно парк модернизованной военной техники растет».