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«Жизнь наладится»: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

«Жизнь наладится»: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Уже послезавтра, второго ноября, в Украине начнется несущественное потепление, к тому же, стоит ожидать прекращение осадков и сильного ветра. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что завтра, первого ноября, начнется постепенное снижение штормового ветра, в части областей уже не будет дождя и мокрого снега.

«Второго ноября ветер успокоится, и в большей части наших областей станет теплее на несколько градусов. Столбики термометра днем покажут в пределах +3.. +8 градусов, на юге местами +8… +10 градусов. В среду, 1 ноября, жителей и гостей Киева также сыро, облачно, местами небольшие осадки или дождь, или туман, или мокрый снег. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха в столице ближайшей ночью опустится до нуля, завтра днем поднимется до +5 градусов», - написала она.

Синоптик посоветовала украинцам переждать сегодняшний день, с периодическими осадками, мокрым снегом и сильным ветром. «Нужно переждать, так как завтра уже будет лучше. Само собой, дела, которые требуют передвижения по улице, стоит отложить на вторую половину недели, с четверга жизнь начнет налаживаться», - добавила она.
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