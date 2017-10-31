Приходько резко раскритиковала Козловского за встречу со Штепой

Популярная в Украине певица Анастасия Приходько раскритиковала встречу еще одного певца - Витали Козловского – с бывшим градоначальником Славянска Нелей Штепой, передает replyua.net. В том числе, известно, что от Козловского в подарок Штепа получила огромный букет. Сам артист написал, что очень рад встрече с другом.
Примечательно, что Виталий Козловский, не так давно сокрушавшийся из-за болезненного разрыва со своей невестой Раминой Эсхакзай, принял решение поддержать Штепу, которая, в соответствии с решением суда в Харькове отпустил под домашний арест. Женщину, как известно, обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Она может быть приговорена к пожизненному заключению. Фото встречи со Штепой Козловский опубликовал в Facebook, но фактически сразу его удалил. Возможно, из-за количества негативных комментариев. Однако скриншот удалось сохранить.
Анастасия Приходько резко прокомментировала встречу Козловского и Штепы «Виталик, ты гомосексуалист, я это давно знаю, но молчала, теперь ты сам это подтвердил. То ты не знаешь с кем мы воюем, то Штепе цветы», – написала она.