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Волкер «приземлил» главарей «Л/ДНР» заявлением о псевдореспубликах

Волкер «приземлил» главарей «Л/ДНР» заявлением о псевдореспубликахТак называемым «Л/ДНР» не место в переговорах по введению миротворческой миссии на временно оккупированные территории Донбасса, о чем во время интервью «Громадське» заявил специальный представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

В частности, как информирует replyua.net, Волкер заявил: «Думаю, по этому вопросу все решено: Минские соглашения – это договоренности, достигнутые представителями России, Украины, а также ОБСЕ. Их целью является восстановление контроля Украины над временно оккупированными территориями, а также провести там выборы. Как результат, псевдореспубликам здесь нет никакого места».

Также Курт Волкер отметил, что самой важной целью миротворческой миссии является сохранение мира и создание безопасных условий. Спецпредставитель госдепа США отметил: «Если вы слышали, о чем говорил Путин во время последнего Валдайского форума, а он говорил, что нельзя допустить «еще одну Сребреницу», еще одну бойню, по его словам. Это еще одна из причин, почему миротворцы ООН обязательно должны появиться на Донбассе. Миротворцы должны покрывать всю без исключений линию конфликта, в том числе и границу между Украиной и Россией. В противном случае никакого эффективного последствия в сфере безопасности ожидать не стоит».
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