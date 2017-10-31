Доник: мы переживаем единственную успешную войну за независимость Украины за последние 500 лет

Украинское государство сейчас ведет войну за свою независимость, в ходе которой обойтись без жертв и крови нереально. Как передает replyua.net, такую точку зрения на своей странице в соцсети Facebook представил волонтер Роман Доник, комментируя гибель ветерана АТО Амины Окуевой. «Несмотря на то, что об этом прискорбно говорить, но жертв еще будет много, в том числе, среди нас, среди тех, кто сейчас читает это и пишет слова соболезнования. Погибшие будут на передовой в мирных городах. У нас продолжается война за независимое существование одного из самых успешных государств», - подчеркнул он.
По мнению волонтера, независимость страны никто просто так никому не отдаст.
«Нам пришлось стать свидетелями самой большой и масштабной войны в Европе за последние 70 лет, а также единственной успешной войны за независимостью Украины за последние 500 лет. Мы с вами в гуще событий, важность и величину которых сами еще не осознаем и не понимаем... Никто нам не даст настоящей независимости. Только мы сами и только ценой жизни лучших сынов и дочерей Украины», – продолжил Роман Доник.