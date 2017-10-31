Лавров обеспокоился дискриминацией россиян в Украине

Как информирует replyua.net, во время конференции Сергей Лавров заявил, что в Украине и странах Прибалтики продолжается дискриминация российских соотечественников. Он сказал: «Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от Российской Федерации». По словам главы внешнеполитического ведомства, консульства и посольства России применяют для защиты их прав, как двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций. При этом, обращаясь к своим соотечественникам, Лавров добавил: «Можете всегда рассчитывать на нашу помощь и поддержку».
Также известно, что сегодня, 31 октября Сергей Лавров заявил, что в словах спецпредставителя США по украинским вопросам Курта Волкера на счет миссии ООН на Донбассе есть противоречия усилиям по урегулированию в нормандском формате и подготовке дорожной карты по Донбассу.