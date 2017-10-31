В «ЛДНР» заявили, что на Донбасс не пустят миротворцев без их согласия

Утверждение спецпредставителя американского Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера о том, что для ввода на Донбасс миротворцев ООН не нужно согласие ОРДЛО, прокомментировали Денис Пушилин и Владислав Дайнего, представляющие самопровозглашенные «ЛДНР», передает replyua.net. Согласно утверждению террористов, они являются равноправными участниками переговорного процесса, так как лидеры так называемых «народных республик» Захарченко и Плотницкий подписывали Минские договоренности.
«Эти подписи были поставлены в Минске, где на всех переговоров лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран «нормандской четверки». С учетом данного факта, «ДНР» и «ЛНР» и далее будут принимать участие во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет», — цитируют слова боевиков средства массовой информации. В тексте заявления также подчеркивается, что «никаких сил ООН не будет на Донбассе, если соответствующего согласия на это не поступит от «ЛДНР».
Со слов боевиков, они готовы дать согласие на размещение миссии ООН, если это будет выгодно «ЛДНР», на переговорах контактной группы.