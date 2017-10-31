Не чает в нем души: эксперт пояснил, за что Меркель любит Порошенко

В беседе с журналистами издания «Апостроф» эксперт в военной сфере Олег Жданов рассказал о своей беседе с политологами из Германии, которые ему рассказали о серьезных симпатиях, которые канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает по отношению к украинскому президенту Петру Порошенко, передает replyua.net.
«Немало людей склонны считать, что на президента Украины Меркель осуществляет давление, но она его на самом деле обожает, так как Петр Порошенко красиво говорит и красиво обещает. Другими словами, там и любовь, и дружба, чай и конфеты. Поэтому какая-либо конфронтация со стороны Российской Федерации просто будет ставить Кремль в противоположную позицию с Европой. Владимиру Путин не удастся с ними договариваться даже в кулуарах, так как Европе придется на официальном уровне признавать Россию страной-агрессором, признавать Россию как разжигателя войны. И для той же Европы, для той же Меркель это несопоставимые вещи», - говорит эксперт.
Стоит напомнить, что Жданов ранее заявлял, что глава украинского государства Петр Порошенко в вопросе Донбасса усидеть на двух стульях.