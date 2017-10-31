За три года Украина проиграла в суде полтора миллиарда

С начала 2014 года Украины выплатила около полутора миллиардов гривен во исполнение решений Европейского суда по правам человека. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, об этом рассказали в Министерстве юстиции в ответ на запрос Глеба Каневского, эксперта по вопросам борьбы с коррупцией.
«Министерство юстиции осуществляет платежи, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины в соответствии с постановлением Кабинета министров № 408», - сказано в заявлении. В ведомстве рассказали, что в 2014 году Украина выплатила почти 170 миллионов гривен, в 2015 году – почти 640 миллионов, в 2016 – 612 миллионов, а за первые десять месяцев этого года – 104 миллиона гривен.
В Министерстве юстиции не назвали лиц и компании, которым перечислили все эти средства. Нужно отметить, что апелляция Украины на решение Лондонского арбитража была ранее отклонена Высоким судом Уэльса и Англии. Был проигран иск на 12 миллионов долларов.