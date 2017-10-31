Американские диетологи выяснили причину раннего старения и появления мимических морщинок. Оказалось, что врагом молодости и красоты является сахар во всех его проявлениях. Так, чрезмерное употребление сладкого грозит ранним проявлением старения. Об этом сообщает replyua.net.
Как утверждают диетологи, глюкоза разрушает белок в организме человека, к которому относится и такой ценный коллаген. Потому, в идеале – полностью убрать из рациона сладости, оставив около 20% простых сахаров в рационе. А для укрепления здоровья и сохранения молодости, необходимо употреблять достаточное количество овощей, фруктов и жирных сортов рыбы. Продукты, которые предотвращают раннее старение организма, нужно употреблять не менее трех раз в неделю. Из них очень полезными являются: красный виноград, брокколи, жирная морская рыба, льняное семя, хлеб с отрубями, бобы, авокадо и многое другое.
Употребление этих продуктов в достаточном количестве поможет сохранить молодость и свежеть. К тому же, дополнительные витамины в обычном рационе укрепят иммунитет, и улучшат здоровье. А если захочется сладкого, виноград или авокадо отлично утолят это желание без нанесения вреда организму.