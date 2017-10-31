В полиции заговорили о заказном характере убийства Окуевой

В интервью телеканалу «112.Украина» Николай Жукович, являющийся представителем Главного управления Нацполиции в Киевской области, заявил, что сотрудники правоохранительных органов склонны рассматривать убийство Амины Окуевой, общественного активиста и ветерана АТО, как заказное, передает replyua.net. «В настоящее время я могу утверждать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство. Следственно-оперативная группа продолжает работу, оперативники опрашивают вероятных свидетелей», – заявил Жукович.
С его слов, на месте происшествия повторно при дневном свете уже начала работу следственно-оперативная группа и эксперты. На территории Киевской области продолжается реализация плана «Сирена». Николай Жукович подчеркнул, что состояние здоровья супруга Окуевой, командира украинского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева медики оценивают как удовлетворительное.
Накануне, 30 октября вблизи железнодорожного переезда в Глевахе Киевской области неизвестные злоумышленники из автоматического оружия начали стрелять по автомобилю, в котором находились Осмаев и его жена Окуева. От выстрела в олову женщина скончалась. Жизни Осмаева, несмотря на полученные ранения, ничего не угрожает.