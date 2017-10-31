Ученые нашли ответ на волнующий всех женщин вопрос

Как передает replyua.net, каждая женщина в своей жизни хоть раз задавалась вопросом: «А нравлюсь ли я мужчинам? Чем именно я их привлекаю?». Так вот, недавно ученые Португалии опубликовали результаты исследования, в котором принимали участие 82 человека как мужчины, так и женщины.
Был проведен ряд исследований с использованием 3-D моделей и ответом, на волнующий всех женщин вопрос, послужила изогнутая спина. В эксперименте использовали технологии отслеживания глаз и 3-D модели, дабы убедится, что чем больше изогнута спина и бедра женщины, тем мужчина считал её привлекательнее.
Изгиб в шейном и поясничном отделах позвоночника выпуклостью вперед в медицине называется лордозом. В животном мире данная поза позвоночника у самки свидетельствовала для самца о готовности её к спариванию. А если применять этот вывод на женщин, то со стороны мужчины - это сигнал о готовности женщины к ухаживаниям. Было разработано 6 моделей верней женской части тела и виды: со спины, сбоку и спереди. В эксперименте участвовали и женщины тоже, тем не менее оба пола значительно дольше рассматривали вид со спины, нежели остальные два. Женщины отдавали предпочтение рассматривать изгиб талии, в то время как мужчины засматривались на бедра манекенов.