С января 2018 года украинцы начинают поиск своего семейного врача

Как уже было известно ранее, принятая в Верховной Раде медреформа пока что не может полноценно функционировать. Теперь же люди бьют тревогу, во сколько им будет обходиться лечение в поликлиниках и больницах. Об этом сообщает replyua.net.
Ведь по указанным прайсам, хирургическое вмешательство стоит десятки тысяч гривен. А политики еще никак не могут сказать точно, оплату каких медицинских услуг будет покрывать государство. Тут то и возникает большая проблема для украинцев, ведь даже 20 тысяч гривен при острой необходимости найдет далеко не каждая семья.
При этом уже с января 2018 года нужно искать подходящего семейного врача. По подсчетам, имея 2 тысячи подопечных, врачи будут получать около 18 тысяч гривен. Но на самом деле набрать такое количество людей будет весьма непросто. Потому есть большая угроза того, что медработники начнут массово увольняться и уезжать работать заграницу. Несмотря на самые благие намерения украинских депутатов, медреформа грозит народу большими проблемами. И без того нелегкая жизнь народа станет в разы сложнее. Болеть будет не просто не выгодно, а даже смертельно. Ведь доход среднестатистических украинцев не позволяет покрыть и часть указанных в прайсе сумм.