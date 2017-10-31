За одну неделю число заболевших ОРВИ в Украине превысило 140 тысяч

Эпидемия гриппа в Украине начнется нескоро, однако число заболевших ОРВИ продолжает увеличиваться каждую неделю. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Татьяны Дихановской, заведующей Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения.
«Вакцина уже есть в аптеках Украины. Сейчас именно то время, когда надо делать вакцинацию – до ноября, чтобы иммунитет был напряженный и имел защитную силу, которая предупредит заболевание гриппом», - заявила Дихановская. Кроме того, стало известно, что в период с 16 по 22 октября в украинские лечебные учреждения обратились свыше 140 тысяч человек, которым был поставлен диагноз ОРВИ.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в текущем эпидемическом сезоне около семи миллионов украинцев переболеют гриппом. В страну придут три опасных штамма – Мичиган, Брисбен и Гонконг. Ранее в Украину завезли около 700 тысяч вакцин против гриппа, которые будут доставлены в аптеки всех областей страны.