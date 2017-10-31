Рева рассказал, каким должен быть размер минимальной пенсии в Украине

Как информирует replyua.net, чиновник заявил: «Мы понимали, что не можем перейти мгновенно на 3200 гривен по всем соцстандартам. В результате было принято решение, что в первую очередь мы на этот уровень выводим зарплаты. Почему так? Потому, что если бы мы платили украинцу заработную плату, размер которой не достигал бы 3200 гривен, то фактически мы бы признали, что находимся за гранью выживания. И, к тому же, из 10 миллионов и 500 тысяч наемных работников, которые платили в ЕСВ, 4,5 миллиона человек платили его из своей минимальной зарплаты. И среди этих людей 47 тысяч руководителей частных предприятий, да, именно руководителей!, декларировавших зарплату на уровне 1450 гривен».
Согласно со словами Андрея Ревы, в правительстве Украины не ставили перед собой задачу, чтобы поднять всем пенсию на 700 гривен, ведь в таком случае это была бы просто уравниловка.