валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Рева рассказал, каким должен быть размер минимальной пенсии в Украине

Рева рассказал, каким должен быть размер минимальной пенсии в УкраинеРуководитель Министерства социальной политики Украины Андрей Рева в эфире «112 Украина» заявил, что минимальный размер пенсии должен быть на уровне 3200 гривен.

Как информирует replyua.net, чиновник заявил: «Мы понимали, что не можем перейти мгновенно на 3200 гривен по всем соцстандартам. В результате было принято решение, что в первую очередь мы на этот уровень выводим зарплаты. Почему так? Потому, что если бы мы платили украинцу заработную плату, размер которой не достигал бы 3200 гривен, то фактически мы бы признали, что находимся за гранью выживания. И, к тому же, из 10 миллионов и 500 тысяч наемных работников, которые платили в ЕСВ, 4,5 миллиона человек платили его из своей минимальной зарплаты. И среди этих людей 47 тысяч руководителей частных предприятий, да, именно руководителей!, декларировавших зарплату на уровне 1450 гривен».

Согласно со словами Андрея Ревы, в правительстве Украины не ставили перед собой задачу, чтобы поднять всем пенсию на 700 гривен, ведь в таком случае это была бы просто уравниловка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
30 окт 2017
6913

Донік: ми навіть не помітили, як подорослішало наше суспільство

За словами Романа Доніка, доволі часто тектонічні суспільні процеси проходять тихо і майже непомітно. Ми маємо змогу спостерігати лише результат, і він часто виявляється доволі несподіваним, - про це

30 окт 2017
6631

Китайцы «по-дружески» послали упрямым северным корейцам последнее предупреждение

Как передает replyua.net, появилась информация, что Китай «по-дружески» предупредили упрямых северных корейцев: еще одно ядерное испытание на их единственном полигоне в Пхунгэри неподалеку от границ

30 окт 2017
5747

Пономар поставив всі точки над «і» у дуже важливому історичному сюжеті

За словами політичного оглядача Олега Пономаря, історія розвивається саме так, як повинна розвиватись. Відповідно, те, що ми бачили сьогодні в США – лише закономірний результат, - інформує видання

Последние новости

Лавров обеспокоился дискриминацией россиян в Украине

В «ЛДНР» заявили, что на Донбасс не пустят миротворцев без их согласия

Не чает в нем души: эксперт пояснил, за что Меркель любит Порошенко

Мощное землетрясение зафиксировано в Тихом океане

За три года Украина проиграла в суде полтора миллиарда

Политтехнолог Тимошенко неожиданно покинул штаб Собчак

Аваков распорядился снять охрану Верховной Рады, назвав протестующих «хламом»

Блогер: олигархам-владельцам СМИ выгодно прекратить войну на любых условиях и продолжить торговать с Россией

Российский оппозиционер спрогнозировал, чем может завершиться расследования связей Манафорта со спецслужбами Кремля

Американские диетологи выяснили причину раннего старения

В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Политолог: «Убийство Окуевой – продолжение истории с покушением на Мосийчука»

Манафорту грозит до 80 лет, а Гейтсу – до 70 лет лишения свободы

В Facebook представили шокирующие данные о вмешательстве России в выборы в США

Илон Маск продемонстрировал снимок скоростного тоннеля возле Лос-Анджелеса

Стало известно о расколе в предвыборном штабе Собчак

За одну неделю число заболевших ОРВИ в Украине превысило 140 тысяч

Робин Райт обвинила Трампа в воровстве

Эксперт: Польша давно говорила, что Россия является крупнейшей проблемой в мире

Синоптик: 31 октября Украину будет заливать дождями и засыпать снегом

 Новости за день