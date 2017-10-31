Турчинов прокомментировал убийство Окуевой: Враг должен отвечать за убийство нашей сестры

Оставить без наказания убийство Амины Окуевой, добровольца антитеррористической операции и «родной сестры» каждого патриотически настроенного гражданина Украины, нельзя. Как передает replyua.net, соответствующее заявление было озвучено секретарем СНБО Александром Турчиновым. «Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен нести ответственность за убийство нашей сестры», — отметил высокопоставленный чиновник.
По мнению Александра Турчинова к убийству Окуевой имеет отношение Россия, и она должна понести наказание за данное преступление.
«Не прекращая военную агрессию на Донбассе, Роччи развернула террор в глубоком тылу, начав уничтожать мужественных защитников нашей страны», — сказал он. Кроме того, Турчинов подчеркнул, что убийство Амины Окуевой является вызовом стране, на который нужно дать «жесткий и адекватный ответ». Напомним, вчера автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева был расстрелян неизвестными на железнодорожном переезде у поселка Глеваха недалеко от Киева. Окуева погибла, Осмаев получил ранение.