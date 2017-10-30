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Блогер: нафтовидобуток в Україні нарешті прокидається

Блогер: нафтовидобуток в Україні нарешті прокидається
За словами блогера Олександра Коваленка, останнім часом ситуація з нафтовидобутком в нашій державі не надто сильно радує, але є окремі випадки, які вселяють надію, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований в соціальній мережі оглядачем.

Так, блогер зауважує, що питання енергетичної безпеки нині є одними із найбільш пріоритетних у державі, і тому він намагається приділити їм щонайбільш уваги. Зазвичай в Україні говорять про газ, і ми маємо гарні шанси не тільки у майбутньому забезпечити себе голубим паливом, але і почати його експортувати. Тим не менш, у випадку з нафтою ситуація не настільки райдужна. Наприклад, протягом останніх кількох років обсяги її видобутку в Україні стабільно падали: якщо у 2013 році видобувалось близько трьох мільйонів тонн нафти, то вже в 2014 цей показник становив два мільйона двісті тисяч тонн, у 2015 – мільйон вісімсот тисяч тонн, а в 2016 – мільйон п’ятсот дев’яносто тисяч тонн.

І ось нарешті з’явилась новина про те, що на Сумщині запрацює чотири нафтових родовища – Анастасіївське, Артюхівське, Коржевське та Липоводолинське. Їх сумарний видобуток за рік може сягнути до двохсот сорока тисяч тонн. Будемо сподіватись, що вихід з анабіозу родовищ у Сумській області стане лише першою ластівкою і ознаменує собою відродження нафтодобувної галузі у всій державі, - наголошує блогер.
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