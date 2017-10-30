В павильоне-шахте на ВДНХ откроют арт-резиденцию

Как сообщает replyua.net, недавно открыли арт-резиденцию проекта ASC 13, размещенный на ВНДХ, ранее в этом здании находился проект, связанный с угольной промышленностью.
Буквально пару дней назад объявили победителей за наилучший проект арт-резиденции, он будет размещен на ВДНХ в павильоне № 13. Победителями объявили Максима Демский и Александра Халепа. Они планируют, переделать данное здание в платформу для сотрудничества деятельности театра, танца, кино и современного искусства. Там, где ранее размещался макет угольной шахты, художники планируют оборудовать творческие лаборатории, а так же экспериментальные события. Организаторы хотят не только отправлять своих художников за рубеж, а так же приглашать иностранных художников к нам.
На данный момент павильон требует срочного ремонта, ведь там в реставрации нуждается абсолютно всё: начиная от подземной, заканчивая надземной частью здания. На это огранизаторы отведут не менее трех-четырех месяцев и бюджет переделки будет составлять приблизительно 20 тысяч долларов. Финансирование – главнейшая задача организаторов на сегодня. Планируется сотрудничество с представителями IT-сферы. Планируется создание специальной команды кураторов в различных областях искусств.