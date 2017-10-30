Политолог: здесь без магии не обошлось - «Народному Фронту» удалось завести в ОТГ до 30 своих депутатов

Конфликт БПП и «Батькивщины», кто же круче и кому падает проекция президентского рейтинга легко решить, взглянув, чьих депутатов больше всего в громадах – это самовыдвиженцы. Ведь на местах меньше работают партийные бренды или фамилии лидеров, местные выборы, это выборы на уровне вытянутой руки, когда избиратели знают кандидатов, а кандидаты избирателей. Все очень близко и честно. Как сообщает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал политолог Николай Давыдюк.
По его словам, второй важный аспект – теория добрых дел, когда люди оценивают не пламенные спичи с телевизионных трибун каждый вечер, а реализованы кейсы в селе, окрестности, улице, школе или больнице. Поэтому первое место независимые самовыдвиженцы, а третье место «аграрии», такая тихая сила, которая расстроила свою сетку на местах, и начала пожинать электоральные плоды.
Политолог отмечает, что в то же время, Рабинович и Гриценко, еще на прошлой неделе были героями социологии, в списках лидеров полученных бюллетеней на выборах ОТГ не значатся. Николай Давыдюк отмечает, что сенсацией стало то, как «Народному Фронту» удалось провести до 30 депутатов в ОТГ. Здесь без магии не обошлось. Самое главное, чтобы результат этих выборов был виден не только на пресс-конференциях, а и на дорогах, новых производствах, сервисах, школах и надбавках к пенсиям.