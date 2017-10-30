Нардеп: щойно загинула Аміна Окуєва

Як поінформував на персональній сторінці в соціальній мережі народний депутат Антон Геращенко, щойно загинула лейтенант Збройних сил України, народний герой Аміна Окуєва, - про це інформує видання replyua.net.
Так, Геращенко повідомив, що причиною смерті Окуєвої став диверсійний напад. Автівку, в якій їхала Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, невідомі обстріляли з-за кущів з вогнепальної зброї. Інцидент стався неподалік від залізничного переїзду у селищі Глєваха (Київська область). Адам Осмаєв, який перебував у тому ж авто, отримав поранення, але Геращенко переконує, що вони сумісні з життям і що він щойно говорив з Осмаєвим по телефону. Аміна Окуєва від отриманих ран загинула на місці.
Зараз на місці трагічного інциденту працюють слідчі. Вони намагаються встановити особу нападників та відтворити сценарій того, що сталось. Геращенко висловив співчуття всім рідним і близьким Окуєвої та пообіцяв оперативно повідомляти про нові подробиці у справі. Нагадуємо, у червні цього року на Окуєву та Осмаєва вже здійснювався замах - нападник кілька разів вистрелив у Осмаєва, а Окуєва, у свою чергу, змогла поранити його. Адам Осмаєв та Аміна Окуєва відомі як чеченські добровольці, які воювали в зоні АТО.