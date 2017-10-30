Явка 48,2%, практически в два раза выше среднеевропейской явки на местных выборах, – политолог

Децентрализация в действии, местные общины это чувствуют как никто, народ на выборы идет, несмотря на любые разочарования и критику. Это реально позитив, потому что явка 48,2%, практически в два раза выше среднеевропейской явки на местных выборах. И это не постсоветский феномен, потому что, например, в РФ явка на последних выборах была 25% по федерации, и порядка 20% в столице. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил политолог Николай Давыдюк.
По его словам, децентрализация – дает новые возможности на местах, переносит пустые разговоры о большой политике на верхах в реальные дела в селе или городке. Когда не будут обсуждать, какой депутат или министр пиджак одел, а будут обсуждать стоимость асфальта, бетона, инвестиции, гранты и надбавки к пенсиям из местного бюджета. Это и есть децентрализация. Политолог отмечает, что этот процесс надо усиливать и лидерам громад надо устраивать тренинги, стади-туры в Европу, чтобы они наглядно видели, как это работает и как это будет работать, знакомить их с успешными мерами немецких, французских, бельгийских и польских городов, знакомить с инвесторами и еврочиновниками. Это даст в миллионы раз больше, чем пустые разговоры политиков.
Николай Давыдюк отмечает, что, возможно, даже стоит поднять вопрос и структурировать расходы политических партий, из бюджетов, которые они получают на свою деятельность от государства. По мнению политолога, лучше эти деньги потратить не на рекламу на ТВ, аренду офисов и гонорары политтехнологам, а создание институтов, мозговых центров, тренинги для лидеров и руководителей громад. Вот это будет инвестиция в политику, а не в недвижимость или олигархические СМИ.