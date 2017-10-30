Волкер рассказал, кто сможет разрешить спор между Украиной и РФ

Как информирует replyua.net, во время интервью он отметил, что введение миротворческой миссии ООН должно разрешить спор между Украиной и Российской Федерацией и последовательности выполнения пунктов договоренностей, достигнутых в Минске. Он подчеркнул: «Идеей миссии миротворцев на Донбассе является разрушение существующей циклической дискуссии, «сначала безопасность или политические шаги?». Благодаря миротворцам мы сможем обеспечить безопасность, а также предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия договоренностей, которые были согласованы в Минске».
Согласно с мнением Волкера, после того, как миротворцы ООН будут введены на Донбасс, можно будет говорить об «обеспечении нормализации ситуации, а также доступе, чтобы организовать местные выборы и сделать другие шаги, которые были предусмотрены Минском». Кроме того спецпредставитель США по Украине уверен, что РФ должна вывести свои силы из временно оккупированного Донбасса, чтобы миротворцы ООН могли начать свою работу.