Нова форма працівників «Укрзалізниці» викликала шквал критики в Інтернеті

Користувачі мережі Інтернет активно обговорюють нову форму працівників ПАТ «Укрзалізниця», інформує replyua.net. «До вашої уваги хочемо запропонувати кілька фотографій нового фірмового одягу залізничників України. Запрошуємо до обговорення», - зазначається в підписі до знімків форми, які опубліковані на сторінці компанії у соціальній мережі Facebook.
Варто зазначити, що нова форма користувачам Мережі не сподобалася: одні порівнюють її з робою, інші - з дощовиками і мішками для сміття.
Як відомо, раніше під час засідання Кабміну Євген Кравцов, який є виконуючим обов’язків генерального директора «Укрзалізниці», анонсував введення єдиного квитка для проїзду в поїзді і автотранспорті. За його словами, єдиний квиток буде діяти на поїзди і автобуси - це буде особливо зручно для подорожуючих в курортні містечка нашої країни. Зокрема, пасажир зможе придбати один квиток, щоб подорожувати з Києва до Івано-Франківська поїздом, а вже звідти автобусом до гірськолижного курорту в Буковелі. Окрім того, передбачається, що наступного року УЗ запровадить цілу низку додаткових електронних сервісів.