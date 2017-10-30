Транш МВФ для України: експерти Fitch оприлюднили умови отримання коштів

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Fitch, Україна таки отримає черговий транш від МВФ вже наступного року, інформує replyua.net з посиланням на інформацію прес-служби агентства. Зокрема, наголошується, що мова йде про суму близьку до 1,9 мільярда доларів. «Fitch передбачає, що новий транш програми наступного року буде погоджено після затвердження бюджету 2018 року і угоди між МВФ і урядом відносно змін формули для коригування тарифів на опалення в домашніх господарствах», - наголошується в повідомленні.
Надходження наступних траншів від МВФ буде залежати від того, наскільки Україна зможе досягнути прогресу при проведенні структурних реформ. Перш за все, мова йде про проведення земельної реформи та досягнення результатів з точки зору приватизації та боротьби з корупцією, яка схильна до затримок і ризиків виконання, пов'язаними з початком виборчого сезону 2019 року.
Свого часу під час переговорів з урядом України МВФ розкритикував рішення Кабміну відносно підвищення пенсій з 1 жовтня поточного року та скасування їх оподаткування для працюючих пенсіонерів.