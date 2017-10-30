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Жданов: Порошенко веде подвійну гру щодо Донбасу, яка для нього може погано закінчитися

Жданов: Порошенко веде подвійну гру щодо Донбасу, яка для нього може погано закінчитися
Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналістам «Апострофа» заявив, що, судячи з формулювання законів щодо Донбасу, у яких немає положення про визнання Росії державою-агресором, можна стверджувати, що український президент Петро Порошенко проводить подвійну гру, прагнучи всидіти відразу на двох стільцях, і це може вкрай негативно позначитися на його подальшому перебуванні при владі, інформує replyua.net.

За словами Жданова, спецпредставник американського Держдепу приїжджав до Києва не просто так, а щоб, у першу чергу, посварити українську владу. «США, звісно, дадуть раду Росії, проте саме ми ламаємо всю гру Вашингтону, всю складну багатоходівку по тиску на РФ, оскільки ми робимо все всупереч інтересам США. Ми даємо певні обіцянки, проте робимо рівно протилежне, ніби примхлива жінка», - зазначив він. Олег Жданов додав, що Україна продовжила дію закону про «особливий статус» Донбасу (про особливе самоврядування ОРДЛО), і у той же час провалила закон про деокупацію територій і визнання Росії країною-агресором.

«Сааме на прийнятті цього закону наполягали США, оскільки він потрібен їм для продовження тиску на Москву. Крім того, питання щодо введення миротворців безпосередньо залежить саме від цього закону. Доки Україна не визнає факт війни, нам ніхто не дасть миротворців», - зауважив експерт.
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