Обработано 78% бюллетеней: БПП наращивает отрыв от «Батькивщины»

На данный момент обработано 78% бюллетеней. Тенденция сохраняется: главами ОТГ избрано 111 кандидатов от БПП, хотя с утра еще было 108, 12 от «Батькивщины», по 5 от «Аграрной партии» и «Нашего края», 62 – самовыдвиженца. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога и блогера Алексея Голобуцкого.
По его словам, мандаты местных советов получили 733 кандидата от БПП, утренняя была цифра – 600, 689 – от «Батькивщины», утром было 520, и 307 от «Аграрной партии» утром было 221. Плюс 863 самовыдвиженца.
Политолог информирует, что «аграрии» все так же на третьем месте, с 50%-м отрывом от «Укропа», 220 мандатов – было 154 утром. На данный момент осталось обработать примерно пятую часть бюллетеней. «Ждем итоговых цифр – хотя вряд ли они внесут значительные изменения в общую картину и поменяют расстановку побудивших и проигравших политически тяжеловесов», – подытожил Алексей Голобуцкий. Он также отметил, что результаты голосования в ОТГ подтверждают релевантность результатов социологического исследования. Цифры поддержки президента, премьера и президентской партии, отмеченные Центром им. Разумкова, прекрасно кореллируют с результатами вчерашних выборов в ОТГ.