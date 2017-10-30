Перевозчик Adria Airways вернулся в Украину

Adria Airways, компания из Словении, снова вернулась на украинский рынок спустя пять лет перерыва. Как информирует replyua.net со ссылкой на ЦТС, авиакомпания анонсировала рейсы из Киева в Любляну и обратно.
Вылет будет осуществляться из Борисполя три раза в неделю,- по субботам, понедельник и пятницам, из Любляны рейсы будут осуществляться в воскресенье, четверг и пятницу. Самые дешевые билеты в один конец будут стоить от 108 евро. Напомним, что несколько дней назад на украинский рынок также зашла компания Ernest Airlines, которая осуществляет перелеты в Италию.
До конца этого года планируется осуществить свыше ста рейсов и перевезти около 15 тысяч пассажиров. «Мы очень заинтересованы в потребностях мобильности эмигрантов в Италии и их близких людей, которые живут в Украине. Это одна из важнейших тем сегодняшнего дня», - рассказал Альфредо Состеро, менеджер авиакомпании.