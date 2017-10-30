ВСУ получили 875 единиц оружия и техники, - Лысенко

Как информирует replyua.net, Лысенко заявил: «С начала текущего года на баланс Вооруженных сил Украины поступило 875 единиц вооружения и военной техники. В частности, в ряды ВСУ поступило десять самолетов, два вертолета, 67 единиц бронетанкового вооружения и бронированной техники, 26 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а также 319 грузовых, пассажирских и санитарных транспортных средства».
Согласно словам Лысенко, в 2017 году по результатам государственных испытаний на вооружение Вооруженных сил Украины было принято семнадцать образцов модернизованного и нового вооружения и военной техники. В частности среди них - бронированный автомобиль «Козак-2», 30-миллиметровая автоматическая пушка, легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», снайперская винтовка калибра 7,62 миллиметра, специальной автоматическое оружие «Вулкан» и многое другое.