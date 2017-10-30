Политолог: своими заявлениями Тимошенко, что называется, хватается за соломинку, чтобы хоть как-то сохранить лицо

Если послушать «победные» реляции «Батькивщины» по выборам в объединенных территориальных громадах, то можно прийти к выводу, что у Тимошенко и ее однопартийцев не все в порядке с арифметикой. Согласно четких цифр – по главам громад в ее партии вообще катастрофическое поражение перед заклятым соперником БПП и самовыдвиженцами. Немного лучше с депутатами в местные советы, но тоже явно не победа – там впереди всех идет аполитическая масса депутатов-самовыдвиженцев и это нормально – местные же совета: мусор, водопровод, ремонт дорог, а не НАТО или евроинтеграция, затем БПП и только дальше «Батькивщина». Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, анализируя, сказанное Тимошенко по поводу выборов, потом пришло в голову: Тимошенко к своим и очень условно своих именно этих всех самовыдвиженцев и приплюсовала. Хотя даже, если так, то по местным головам партия Тимошенко не вытягивает на первое место, а идет за БПП со значительным отставанием.
Политолог отмечает, что суть этой арифметики сама Юлия Владимировна объяснила следующим образом где-то накануне выборов 2007 года: «В Партии регионов всего лишь 30%, а это значит, что у нас 70%!». «Полная глупость играть в такой самообман, но, если вспомнить громоподобные заявления госпожи Тимошенко, что эти локальные местные выборы для нее – первый тур президентских и парламентских выборов, то таки да, здесь и за соломинку, и за побасенку надо хвататься», – резюмировал Черновил.