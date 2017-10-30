Итоги встречи Порошенко и главы МИД Испании

Как пишет replyua.net, во время встречи стороны заверили друг друга в полной поддержке территориальной целостности двух стран в контексте недавних событий в Каталонии и агрессии России в Украине. В свою очередь Петр Порошенко подтвердил неизменную позицию нашей страны на счет поддержки территориальной целостности Испании ввиду последних событий в Каталонии.
Министр МИД Испании, в свою очередь, подчеркнул, что королевство абсолютно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства. Также им была отмечена необходимость сохранения уже существующего режима антироссийских санкций Евросоюза до тех пор, пока Путин не прекратит свою агрессию в Украине и пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины. Напомним, ранее сегодня председатель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что наша страна страдает никак не от сепаратизма, а от непосредственной агрессии со стороны Российской Федерации. Исходя из этого, по словам украинского чиновника, никоим образом нельзя сравнивать события, которые сейчас происходят в Каталонии с тем, что мы видим на Донбассе.