Госдолг Украины превысил 77 миллиардов долларов

По информации пресс-службы Министерства финансов, общая сумма государственного прямого и гарантированного долга Украины в сентябре текущего года увеличился на 0,62%, или на 0,47 млрд. долларов – до 77,03 млрд. долларов, передает replyua.net. В том числе, в гривневом эквиваленте в сентябре общий госдолг возрос на 4,32%, или на 84,65 млрд. грн., – до 2 трлн. 43,03 млрд. грн. В общей сложности, с начала текущего года общий госдолг в долларовом выражении возрос на 8,54%, в гривне – на 5,87%.
Рост прямого государственного долга в национальной валюте за сентябрь составил 3,79% до 1,725 триллиона гривен, включая внешний долг – на 7,43% до 1,025 трлн. грн. В американских долларах этот показатель возрос на 0,11% до $65,03 млрд., в том числе внешний долг – на 3,62% до 38,65 млрд. долларов.
Что касается гарантированного государственного долга, то за прошлый месяц он возрос на 7,28% до 318,31 миллиарда гривен, в том числе, внешний долг – на 7,75% до 298,28 млрд. грн. В американских долларах этот показатель вырос на 3,47% до 12 млрд. долларов, в том числе внешний долг – на 3,92% до 11,25 млрд. долларов.