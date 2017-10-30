валюта
СпецтемаБлогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

Госдолг Украины превысил 77 миллиардов долларов

Госдолг Украины превысил 77 миллиардов долларов
По информации пресс-службы Министерства финансов, общая сумма государственного прямого и гарантированного долга Украины в сентябре текущего года увеличился на 0,62%, или на 0,47 млрд. долларов – до 77,03 млрд. долларов, передает replyua.net. В том числе, в гривневом эквиваленте в сентябре общий госдолг возрос на 4,32%, или на 84,65 млрд. грн., – до 2 трлн. 43,03 млрд. грн. В общей сложности, с начала текущего года общий госдолг в долларовом выражении возрос на 8,54%, в гривне – на 5,87%.

Рост прямого государственного долга в национальной валюте за сентябрь составил 3,79% до 1,725 триллиона гривен, включая внешний долг – на 7,43% до 1,025 трлн. грн. В американских долларах этот показатель возрос на 0,11% до $65,03 млрд., в том числе внешний долг – на 3,62% до 38,65 млрд. долларов.

Что касается гарантированного государственного долга, то за прошлый месяц он возрос на 7,28% до 318,31 миллиарда гривен, в том числе, внешний долг – на 7,75% до 298,28 млрд. грн. В американских долларах этот показатель вырос на 3,47% до 12 млрд. долларов, в том числе внешний долг – на 3,92% до 11,25 млрд. долларов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Богдан Карпенко: то, что произошло вчера и сегодня – закономерность и окончательное фиаско оппозиции на всех фронтах

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
30 окт 2017
11730

Богдан Карпенко: то, что произошло вчера и сегодня – закономерность и окончательное фиаско оппозиции на всех фронтах

Наслаждение смотреть видео, на котором люди обходят нардепа от «Самопомощи» Егора Соболева, который призывает не покупать продукцию «Рошен» в фирменном магазине. Как передает replyua.net, об этом в

29 окт 2017
10753

Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

За словами журналіста Юрія Бутусова, у мережі сприйняли новину, яка надійшла сьогодні з Одеси, доволі спокійно. Тим не менш, тут є через що насторожитись, - інформує видання replyua.net з посиланням

29 окт 2017
8847

Історик: якщо Путін висадить десант, то легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які ляжуть під українські танки

За словами історика Павла Правого (Бондаренка), багатьох українців історія нічому не вчить, і вони наступають на ті ж самі граблі по кілька разів, - інформує видання replyua.net.

Последние новости

Обработано 78% бюллетеней: БПП наращивает отрыв от «Батькивщины»

У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії

Восхождение на Эверест теперь бесплатное

Китайцы «по-дружески» послали упрямым северным корейцам последнее предупреждение

Трамп прокомментировал обвинения в сторону Манафорта

В Индии живет девочка с жуткой патологией, - видео

Перевозчик Adria Airways вернулся в Украину

ВСУ получили 875 единиц оружия и техники, - Лысенко

Белый дом «заморозил» предоставление Украине оружия – СМИ

Политолог: своими заявлениями Тимошенко, что называется, хватается за соломинку, чтобы хоть как-то сохранить лицо

Итоги встречи Порошенко и главы МИД Испании

Блогер объяснил, почему у «революционеров» ни при каких обстоятельствах никакого Майдана не получится

Госдолг Украины превысил 77 миллиардов долларов

Путин: «некие силы собирают из россиян биологический материал»

Москва игнорирует обращения Украины по поводу похищенных пограничников, - МИД

Манафорт пришел сдаваться в ФБР, - СМИ

Соцопрос помог узнать об отношении россиян к Украине

Порошенко подписал закон о повышении пенсий

Порошенко поддержал повышение пенсий в Украине

Манафорту предложили сдаться властям – NYT

 Новости за день