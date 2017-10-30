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Москва игнорирует обращения Украины по поводу похищенных пограничников, - МИД

Москва игнорирует обращения Украины по поводу похищенных пограничников, - МИДВ Российской Федерации не предоставили возможности украинскому консулу посетить похищенных сотрудников Государственной пограничной службы Украины, пишет «Украинская правда», ссылаясь на сообщение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяны Бецу.

Как информирует replyua.net, по словам представительницы ведомства, российская сторона постоянно игнорирует обращения Министерства иностранных дел Украины на счет двух задержанных Россией украинских пограничников. Согласно словам Бецы, Россия по настоящее время не предоставляла возможности консулу посетить украинских пограничников. Беца, в частности, сказала: «Более того, мы до сих пор не получили официального подтверждения, что они находятся в Москве». В это же время она отметила: «Мы писали в правоохранительные органы, просили просто подтвердить или опровергнуть. Но ответа мы не получили по настоящее время. Мы не один раз обращались. Мы не одну ноту отправили. Будем продолжать писать им далее».

Ранее сегодня издание уже сообщало, что похищение сотрудников ГПСУ – это спецоперация Российской Федерации. Такие выводы были сделаны из зафиксированных за два месяца до инцидента с исчезновением украинских пограничников соответствующих переговоров российских спецслужб.
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