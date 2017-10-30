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Порошенко поддержал повышение пенсий в Украине

Порошенко поддержал повышение пенсий в УкраинеУкраинский лидер подписал законопроект, согласно которому в Украине повышаются размеры пенсионных выплат, о чем говорится на официальном сайте главы государства. Так, согласно данным ведомства, Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий».

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что документ уточняет перечень расходов, которые осуществлялись на социальную защиту и соцобеспечение украинцев из Госбюджета Украины и местных бюджетов. Этот законопроект системно связан с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который также был принят 3 октября. Осуществление его норм дас возможность определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат, а также разграничить расходы между бюджетами. Эти законы одновременно вступают в силу.

Как ранее уже сообщалось, депутаты Верховной Рады Украины, 3 октября приняли пенсионную реформу, которая предусматривает собой проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. Глава государства Петр Порошенко подписал этот документ через три дня после его принятия.
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