Порошенко поддержал повышение пенсий в Украине

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что документ уточняет перечень расходов, которые осуществлялись на социальную защиту и соцобеспечение украинцев из Госбюджета Украины и местных бюджетов. Этот законопроект системно связан с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который также был принят 3 октября. Осуществление его норм дас возможность определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат, а также разграничить расходы между бюджетами. Эти законы одновременно вступают в силу.
Как ранее уже сообщалось, депутаты Верховной Рады Украины, 3 октября приняли пенсионную реформу, которая предусматривает собой проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. Глава государства Петр Порошенко подписал этот документ через три дня после его принятия.