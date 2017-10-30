Россия вела переговоры о похищении украинских пограничников два месяца – СМИ

Похищение сотрудников украинской пограничной службы является спецоперацией российской стороны, переговоры соответствующего содержания россиян были зафиксированы за два месяца до того, как исчезли украинские пограничники Богдан Марцоний и Игорь Дзюбенко, передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду». В том числе, источники издания отметили, что Украина фиксировала переговоры России, в ходе которых была зафиксирована задача о задержании двух украинских пограничников.
«Как раз этот факт наталкивает правоохранительные органы на мысль, что украинские пограничники были намеренно похищены, скорее всего, для обмена», — отмечается в материале.
Подтверждение этой информации поступило и от других источников УР. Отмечается, что похищение украинских пограничников было «российской спецоперацией». Как рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян, вблизи от автомобиля Богдана и Игоря, который остался неподалеку от границы, в двух местах была обнаружена примятая трава, что свидетельствует о засаде.