Матиос: «Охрана военных арсеналов в Украине является ничтожной»

Анатолий Матиос, главный военный прокурор, заявил о том, что Генштаб Украины запретил военным прокурорам находиться на территории военных частей с целью проверки состояния боеприпасов на складах и оценки уровня охраны этих складов, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Матиоса.
«Как бы меня завтра не обзванивали белые и всякие другие телефоны, я скажу - охрана военных арсеналов является ничтожной. После взрывов в Калиновке военные прокуроры в рамках уголовного производства пошли для исследования и проверки состояния хранения и охраны других складов, которые еще остались. Но по распоряжению начальника Генерального штаба было запрещено запускать военных прокуроров на территорию воинских частей», - заявил прокурор.
Напомним, что за последние месяцы в Украине взрывались несколько складов с боеприпасами – последний раз ЧП случилось в Калиновке. Одиночные взрывы не стихали несколько суток.