Последствия непогоды: в Украине без электричества осталось почти 400 населенных пунктов

В десяти областях Украины в результате сложных погодных условий без энергоснабжения остались 389 населенных пунктов, передает replyua.net со ссылку на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«На протяжении 29 и в ночь на 30 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, без электричества остались 389 населенных пунктов в 10 областях. В частности, во Львовской области– 129 н.п., Тернопольской – 68 н.п., Хмельницкой – 51 н.п., Черновицкой – 50 н.п., Ивано-Франковской – 32 н.п., Винницкой – 21 н.п., Ровенской – 13 н.п., Полтавской – 12 н.п., Киевской – 8 н.п. и Закарпатской – 5 н.п.», – заявили в ГСЧС. Также отмечается, что бригады облэнерго уже привлечены к проведению восстановительных работ.
Как известно, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждали о том, что во всех регионах Украины резко ухудшится погода. По всей стране усилится ветер – до 30 метров за секунду и пройдут сильные дожди, мокрый снег, местами метели. Температура снизится до 1-6 градусов тепла.