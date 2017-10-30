Партия БПП одержала победу на местных выборах в нескольких общинах

На местных выборах, состоявшихся в Украине 29 октября, победу одержал Блок Петра Порошенко. Как передает replyua.net, такое заявление появилось на сайте партии после предварительных подсчетов голосов.
«Более 40% победителей на должности председателей общин – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии. В частности, наибольшую поддержку кандидаты от БПП "Солідарність" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях», - сообщили представители БПП. Также в партии подчеркнули, что ни одна другая партия не смогла даже близко приблизиться к таким результатам. Победа БПП еще раз подтверждает, что украинские избиратели поддерживают реформу децентрализации, которая была инициирована Петром Порошенко.
Напомним, что вчерашние выборы не обошлись без инцидентов. В частности, в Одесской области были зафиксированы нарушения. На некоторых участках шла прямая агитация, многих избирателей пытались подкупить продуктами питания.