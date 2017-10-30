Сеитаблаев: Сенцов в неволе написал пять сценариев

В интервью журналистам «Крым.Реалии» крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев заявил, что его коллега, режиссер из Крыма Олег Сенцов, который ныне пребывает в российской тюрьме, пишет сценарии, сообщает replyua.net. В частности, в ходе презентации в Киеве книги под названием «Олег Сенцов» Сеитаблаев заявил: «Он не зря использует свое время и уже создал пять сценариев. Хочу надеяться, что совсем скоро он вернется и снимет эти фильмы по своим сценариям».
Как известно, в мае 2014 года в Симферополе российские правоохранители арестовали четырех местных проукраинских активистов: Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко и Олега Сенцова. В августе 2015 года суд в России признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.
Афанасьев и Чирний дали согласие на сотрудничество со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. 14 июня минувшего года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух украинских граждан, которых подозревают в сепаратизме и государственной измене.