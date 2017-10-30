Политолог: у «Батькивщины» своя арифметика по подсчету голосов на выборах в ОТГ

Как передает replyua.net, вслед за заявлением «БПП «Солидарность» о победе кандидатов от партии на выборах в объединенных территориальных громадах (в 40 % ОТГ), «Батькивщина» тоже заявила о своей победе (в 23 % ОТГ). А БПП, по ее данным, якобы получила всего лишь 18%.
Комментируя заявления партий, известный украинский политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает, что первое, что бросается в глаза – какой-то уж слишком большой разрыв, так не бывает. Что-то, видимо, не то с экзит-полом, проведенным в 59 из 201 ОТГ местными общественными организациями совместно с «Батькивщиной Молодой», на основании которого «Батькивщина» формирует такие цифры. «БПП «Солидарность», в свою очередь, ссылается на внутрипартийную информацию, и здесь тоже хотелось бы больше конкретики.
Политолог отмечает, что уже можно прогнозировать, что партия номер 2, согласно официальных результатов выборов, когда они будут озвучены, наверняка, начнет говорить об «украденной победе» и административном ресурсе. «Считаю, что у нас тема децентрализации, формирования и выборов в ОТГ несколько обделена вниманием СМИ. В целом же, можно отметить, что состоявшиеся 29 октября выборы в 201 объединенной территориальной громаде важны не только с точки зрения процесса децентрализации, но и с точки зрения конкуренции парламентских партий», – резюмировала Олеся Яхно-Белковская.