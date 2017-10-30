«Укроборонсервис» представил новый минометный комплекс

Новый автоматизированный минометный комплекс UKR-MMС представило украинское государственное предприятие «Укроборонсервис», информирует replyua.net со ссылкой на Новое время.
В заявлении предприятия говорится о том, что минометный комплекс был разработан совместно с Everis Aeroespacial в Defensa S.L.U. – компанией из Испании. Сообщается, что современный комплекс поражает цели с максимальной точностью, а также за максимально короткое время. Кроме того, комплекс можно очень быстро свернуть и выдвинуть его уже на новую позицию для новой огневой задачи. «Мы создавали UKR-MMС, в первую очередь, как высокоточное средство огневой поддержки мотопехотных подразделений уровня рота-батальон», - отметили представители предприятия.
Основными составляющими элементами мобильного минометного комплекса являются система управления огнем, аппаратура управления, механизм приведения в боевое положение и наведения миномета и непосредственно сам миномет. Скоро такие комплексы будут переданы Силам специальных операций ВСУ, десантным войскам и сухопутным войскам.