В Украине планируется наращивать добычу газа

В текущем году по сравнению с прошлогодними показателями добыча газа в Украине увеличится более чем на четыре процента. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое заявление прозвучало от Олега Прохоренко, главы «Укргаздобычи».
«За девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нам удалось повысить добычу на 4%. По итогам года мы планируем выйти на показатель 4,1%», - отметил глава компании. Также Прохоренко подчеркнул, что в период с июля по сентябрь этого года компания увеличила добычу на семь процентов по сравнению с показателями прошлого года, и это удалось сделать благодаря капитальному ремонту скважин, расширению и ускорению программы бурения.
Кроме того, были также установлены и новые компрессоры. «С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года мы провели уже 105 операций интенсификации и дальше наращиваем темпы. В Украине до этого времени никто таких показателей не выполнял», - добавил Прохоренко.