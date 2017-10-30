Злые и обиженные: Казанский о настроениях среди жителей оккупированного Донбасса

Журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в своем блоге пишет, что на Донбассе среди местных жителей наблюдается разочарование и отчаяние, так как люди верили, что события в их регионе будут развиваться другим образом, сообщает replyua.net. «У них обида. Обида и злость, в общей сложности, по отношению ко всем сторонам конфликта. Безусловно, Украину они не полюбили. Было бы просто наивно считать, что на Донбассе все стали патриотами страны. У нас так, как мне известно, говорят, однако нужно все же оставаться реалистом», - отметил журналист.
В настоящее время на Донбассе, продолжил Казанский, настроения никак не назовешь проукраинскими.
«Само собой, они ненавидят «ДНР» и «ЛНР», так как они вообще не за это голосовали вначале, не за это выходили на улицы. Когда они ходили так называемый «референдум», им объясняли, что это «референдум» за присоединение к России, а кто-то говорил о «референдуме» за федерализацию. Однако никто не думал, что их просто превратят в какую-то резервацию, которая и не Украина, и не Россия, и вообще неясно что», – отметил блогер. Также он добавил, что люди на Донбассе сильно обижаются на Россию за то, что она их не забрала к себе.