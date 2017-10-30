Волкер: «Совбез ООН должен принять резолюцию по миротворцам до конца года»

Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, снова побывал в Киеве и заявил о том, что Совет безопасности ООН до конца 2017 года может принять резолюцию по миротворческой миссии на Донбассе, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Волкер приезжал в Украину уже в пятый раз, а через несколько дней он собирается провести очередные переговоры с Владиславом Сурковым, помощником президента России. Вероятнее всего, встреча опять состоится в Белграде, поскольку Суркову запрещен въезд во многие страны, но не в Сербию. «Для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины нам важно работать не только с президентом и правительством, но также и с парламентом – со всеми политическими силами, там представленными», - заявил ранее Волкер.
Заявление по миротворцам от спецпредставителя США уже прокомментировали в РФ. К примеру, Алексей Пушков, известный сенатор, назвал Волкера «спецпредставителем по срыву урегулирования».