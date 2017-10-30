Романенко пояснил, помогут ли миротворцы остановить войну на Донбассе

В интервью журналистам издания «Апостроф» генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что для победы в войне на Донбассе Украине нужно не только оперативно мобилизовать человеческие ресурсы, но и применить ряд других факторов: военные, политические, социальные, экономические и тому подобное, передает replyua.net. «Что-то одно вряд ли может прекратить войну. Все должно быть в совокупности, так что это достаточно серьезная проблема. Речь идет не только о военном вопросе, а и о политическом, социальном, экономическом и так далее», - рассказал Игорь Романенко.
Кроме того, Игорь Романенко добавил, что для того чтобы прекратить конфликт на Донбассе, нужно, прежде всего, прекратить военные действия.
«Должен быть реализован первый пункт Минских соглашений, а затем все остальное – и это достаточно надолго и всерьез. Само собой, нас не устраивает остальная часть соглашений, кроме безопасности. Однако необходимо решить все эти вопросы в рамках украинских законов. И пока в этих рамках не будут проведены мероприятия, это затянется надолго и всерьез. Таким образом, надо решать все по законодательству Украины - вот это самое главное, и эту точку зрения нужно отстаивать», - утверждает Романенко.