Историк: Кремль придумывает мифы, потому что Донецкая и Луганская области в этническом плане исконно украинские регионы

Вот уже четвертый год подряд Россия не прекращает делать все возможное для того, чтобы очернить историю Украины, перекрутить исторические факты, создавая для этого разнообразные мифы. Преимущественно мифы касаются того, что россияне пытаются подвергнуть сомнению легитимность украинского государства в ее границах. Общий миф: Украины никогда не было, никто о ней не знал, она появилась в XX веке. Второй популярный миф кремлевских пропагандистов – это то, что Украина сформировалась из даров советских вождей. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» рассказал историк Кирилл Галушко.
По его словам, есть еще внутриукраинские мифы, которые вредят адекватному видению ситуации на востоке Украины. Мы много могли слышать о том, что после Голодомора на Луганщине и Донетчине вымерло украинское население, эшелонами завозили россиян, там вроде изменилось население. Это скрыто говорит нам о том, что эти края уже не украинские, что это русские, соответственно вполне нормально, что они занялись сепаратизмом.
Историк отмечает, что, действительно, людей привозили, такое же количество привозили и с территории этнической Украины. Их было настолько много, что они никак не влияли на пропорцию национальностей, в Донбассе. Большое количество россиян за год вернулась домой, поскольку не выдержали тех условий, которые были в постголодоморном украинском селе. У нас есть такое шаблонное представление, что Донецкая и Луганская области – это все Донбасс, но Донбасс – это середина, только индустриальный пояс. Север этого региона – это историческая Слобожанщина. Юг – Приазовье, то есть в этническом плане – это исконно украинские регионы.