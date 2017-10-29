Журналист: блокада «Рошен» рассчитана на недалеких людей, которым можно впарить тезис, что «Порошенко – это украинский Путин»

Как передает replyua.net, в Украине многие недоумевают от идеи Саакашвили и компании отправиться блокировать «Рошен». как отметил в эфире одной из радиостанций украинский журналист Алексей Панич, скорее всего, как принято говорить на языке сленга, фишка в том, чтобы в конце концов спровоцировать полицию принять меры для прекращения этой, конечно же, абсолютно незаконной, блокады. Это станет пиар-поводом заорать, что Порошенко с помощью полиции защищает свой бизнес от патриотов.
По словам журналиста, такой трюк действительно сработает для всех идиотов, которые искренне верят, что в Украине не парламентско-президентская республика, а авторитарное президентское правление, без пяти извилин диктатура. Впрочем, этот же тезис можно выразить проще: они верят, что по объему полномочий и влияния «Порошенко – это украинский Путин».
Алексей Панич отметил, что как раз последняя формула и показывает, где на самом деле истоки этого цирка и кто заинтересован в его продолжении. «Власть всех стран одинаково плохая», «простые люди Украины и России должны объединиться для совместной борьбы с собственными олигархами», вот такие вот лозунги задвигают митингующие. Проще говоря, манипуляция с остатками социалистического сознания советского толка. С Кремля такие же волны идут постоянно, начиная с 2014 года.