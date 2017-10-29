Вугільні схеми Медведчука, бізнес Юри Єнакіївського – все це не турбує Семенченко та Соболєва, - нардеп

Блокування будь-якого українського бізнесу в той час, коли в Україні продовжують працювати Бабаков, російські банки, Кесаєв, вугільні схеми Медведчука, бізнес Юри Єнакіївського – це блюзнірство. Як передає replyua.net, про це в ефірі одного з українських телеканалів зазначив народний депутат України Сергій Висоцький.
За його словами, якщо у Семенченка, Саакашвілі, Соболєва є претензії до Порошенка, то нехай ідуть на Банкову під адміністрацію президента, об'єднують навколо своїх ідей всю опозицію, в кінці кінців, нехай займаються політикою, підтримують законопроекти, спрямовані проти російського бізнесу або вносять свої і лобіюють їх. А потім можна і президенту поставити питання про те, чому російський капітал добре себе почуває в Україні, незважаючи на війну. Адже саме ці питання йому і потрібно ставити, саме йому.
«Я три роки воюю з кремлівським бізнесом, який є основою для фінансування внутрішнього хаосу, який годує проросійські політичні групи – тому таке завдання поставив Кремль. І точно знаю, що на місце зруйнованого українського бізнесу приходить російський капітал через офшори, Нідерланди та інші країни. Забути хто ворог – перший крок до поразки», - підсумував нардеп.